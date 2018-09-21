Небензя: Политика США на Ближнем Востоке чревата тяжелыми последствиями

Нью-Йорк, США, , 03:06 — REGNUM Американская политика на Ближнем Востоке снижает эффективность мирного урегулирования и ведет к тяжелым последствиям, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат отметил, что признание Вашингтоном статуса Иерусалима и закрытие представительства Организации освобождения Палестины в американской столице — это те шаги, которые подрывают урегулирование.

«Ответ видим в пересмотре текущих подходов, имеющих тяжелые последствия для перспектив мирного процесса, и в возвращении к истокам урегулирования», — сказал Небензя.

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Напомним, в результате политики США на Ближнем Востоке, которая очень ужесточилась с приходом к власти президента Дональда Трампа, обострились как арабо-израильские противоречия, так и отношения Тегерана и Тель-Авива.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября госдеп исключил Отряды народной самообороны (YPG и YPJ) из списка террористических организаций. Эти организации в Сирии являются боевым крылом курдской партии «Демократический союз» (PYD).

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