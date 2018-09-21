Пятница, 21 Сентября 2018 года
04:15:10 МСК

Небензя: Политика США на Ближнем Востоке чревата тяжелыми последствиями

Политика

Урегулирование становится всё более сложным из-за американской политики

Нью-Йорк, США, 21 сентября 2018, 03:06 — REGNUM  Американская политика на Ближнем Востоке снижает эффективность мирного урегулирования и ведет к тяжелым последствиям, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат отметил, что признание Вашингтоном статуса Иерусалима и закрытие представительства Организации освобождения Палестины в американской столице — это те шаги, которые подрывают урегулирование.

«Ответ видим в пересмотре текущих подходов, имеющих тяжелые последствия для перспектив мирного процесса, и в возвращении к истокам урегулирования», — сказал Небензя.

Читайте также: Цели США — ослабить Иран и не дать выиграть России

Напомним, в результате политики США на Ближнем Востоке, которая очень ужесточилась с приходом к власти президента Дональда Трампа, обострились как арабо-израильские противоречия, так и отношения Тегерана и Тель-Авива.

Читайте также: США: Иран по-прежнему является главным спонсором мирового терроризма

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября госдеп исключил Отряды народной самообороны (YPG и YPJ) из списка террористических организаций. Эти организации в Сирии являются боевым крылом курдской партии «Демократический союз» (PYD).

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Кургинян: США строят мировой порядок хуже нацистского

Читайте развитие сюжета: Москва предложила Вашингтону возобновить формат «ближневосточного квартета»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взаимоотношения США с Ближним Востоком
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить