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Адвокат Ассанжа назвала условия его сотрудничества с Великобританией

Политика

Ассанж не хочет экстрадиции в США

Адвокат Ассанжа назвала условия его сотрудничества с Великобританией
Snapperjack
Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне. 2012

Лондон, 21 сентября 2018, 02:58 — REGNUM  Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу необходимы гарантии от Великобритании, что он не будет экстрадирован в США, заявила его адвокат Дженнифер Робинсон в интервью телеканалу RT.

По ее словам, британские власти должны обеспечить Ассанжу гарантию о невыдаче его Соединенным Штатам. Это главная причина беспокойства для основателя WikiLeaks, ведь в случае экстрадиции он в США подвергнется судебному преследованию.

«Ассанж всегда говорил, что был бы счастлив столкнуться с британским правосудием, однако без риска встретиться с американской несправедливостью», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе конгресс США отправил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу приглашение принять участие в слушаниях по так называемому вмешательству России в американские выборы 2016 года. Отмечается, что Ассанжа пригласил спецкомитет конгресса по разведке. Конгрессмены ждут, что Ассанж даст показания.

Читайте ранее в этом сюжете: Ассанжа вызвали в Конгресс США

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