Киев нашел крайних. На «химиков» наложат санкции «за Крым»

Киев, , 01:59 — REGNUM Шесть предприятий, которые связаны с производством и реализацией химической продукции в Крыму, будут подвергнуты украинским санкциям, сообщили в пресс-службе министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Речь идет о кипрских компаниях «Летан Инвестментс Лимитед» и «Охна Холдингс Лимитед», российских «Титанактив», «Центр оптимальных технологий» и «Химкомснаб» и швейцарской «Толексис Интерпрайзиз эйдж».

Объясняется это решение тем, что «химическая продукция изготовлена в нарушение установленного правового режима» Крыма и «с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу». Имеются в виду добываемые в Крыму газ и вода.

По мнению украинских чиновников, «производство такой продукции угрожает жизни и здоровью граждан Украины как на подконтрольных, так и на оккупированных территориях».

Пока это только проект санкций, который будут рассматривать украинские органы власти, украинское правительство и совбез Украины.

При этом украинское министерство подчеркнуло, что под санкциями уже находятся «Титановые инвестиции» — производитель химикатов в Армянске (Крым), где в августе были зафиксированы выбросы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Андрей Гордеев, председатель облгосадминистрации города Херсона (Украина), заявил, что крымский завод «Титан» полностью прекратил работу и что установлен основной источник выбросов в Армянске — завод «Титановые инвестиции», а не кислотный накопитель.

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