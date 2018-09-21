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Финский президент сдаст в архив подаренные Путиным документы по Маннергейму

Политика

Ниинистё настаивает, чтобы архив сохранил коллекцию как единое целое

Хельсинки, 21 сентября 2018, 01:47 — REGNUM  Президент Финляндии Саули Ниинистё передал Национальному архиву документы и фотографии, связанные с союзником Гитлера, соучастником блокады Ленинграда и организатором геноцида русских в Карелии Карлом Густавом Маннергеймом, сообщает пресс-служба финского президента.

Сообщается, что в коллекцию входит около 170 документов и фотографий Маннергейма и членов его семьи. Эта коллекция была подарена финскому президенту лидером России Владимиром Путиным в Сочи 22 августа. По словам пресс-службы, Ниинистё настаивает, чтобы архив сохранил коллекцию как единое целое.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в Санкт-Петербурге была открыта мемориальная доска Карлу Маннергейму, который с 1918 года воевал с Советской Россией, а с 1941 по 1944 годы был союзником нацистской Германии и замыкал блокаду Ленинграда с севера.

Табличка была размещена на здании Военного инженерно-технического университета. Появление мемориальной доски пособнику нацистов вызвало бурное общественное осуждение и в октябре 2016 года доска была демонтирована.

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Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму
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