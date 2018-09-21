Трамп одобрил новую наступательную стратегию кибербезопасности США

Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп утвердил новую стратегию в области кибербезопасности, разрешающую наступательные действия в киберпространстве, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Болтона, новая стратегия значительно усилит возможности Пентагона и позволит начинать наступательные действия без предварительного получения санкций. Это снимает ограничаения, наложенные на сферу кибербезопасности во времена 44-го президента Барака Обамы.

«Инициатива нашего президента эффективно отменила эти ограничения, эффективно задействовала наступательные кибероперации через соответствующие ведомства», — заявил он.

По словам Болтона, США якобы ежедневно сталкиваются с кибератаками со стороны других государств и террористических группировок. Их целью, по его мнению, является похищение интеллектуальной собственности и подрыв демократии. В самом документе по киберстратегии в качестве таких государств называются Россия, Иран, КНДР и Китай.

Как отмечает издание, эта инициатива встретила сильное сопротивление со стороны демпартии США, которая предположила, что это может привести к бездумному использованию кибероружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября эксперты Пентагона представили новую стратегию кибербезопасности США. В документе отмечается, что США вынуждены участвовать в долгом противостоянии с Россией и Китаем. В очередной раз в этом документе упоминается якобы вмешательство России в выборные процессы Соединенных Штатов.

Читайте ранее в этом сюжете: США начали подготовку к войне с Россией и Китаем в киберпространстве