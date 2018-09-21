Несчастный Ил-20 может ускорить «зачистку» Идлиба от террористов

Сергей Шакарянц, , 12:39 — REGNUM

Гибель самолёта радиоэлектронной разведки Ил-20 российских ВКС в Сирии, повлёкшая смерть 15 российских специалистов высшего класса, способна придать ситуации на Ближнем Востоке новые оттенки. Это не непонятно что за авиакатастрофа с врачом, спасавшей детей Донбасса и музыкантов хора им. Александрова, чтобы плюнуть и просто призвать скорбеть. И это не непонятно что за «подстава» с военнослужащими из какой-нибудь ЧВК «Вагнер», чтобы сказать — сии граждане не числились на учёте в армии. Тут всё ясно — погибшие в результате так называемого «дружественного огня» являлись штатными военнослужащими России и спешили на аэродром-базу российских ВКС в «Хмеймиме». И понятно, почему спешили — все предыдущие недели шёл разговор о неизбежности совместного штурма бандитской цитадели в провинции Идлиб, и всё это время США и Франция угрожали ударами по Сирии. А когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил дополнительной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным конкретно по Идлибу, то враги стали спешно готовить очередную провокацию с участием всё тех же «Белых касок» с якобы «использованием Сирией химического оружия». Ну как же — всё готовилось, «всё на мази», у вояк США и Франции «руки чешутся», а тут вдруг очередной испуг Эрдогана? Не бывать тому — готовим удары «из-за химической атаки». То есть страны (причём две ведущие страны Североатлантического блока) НАТО в лице США и Франции абсолютно готовы к грубому вмешательству в войну в Сирии — естественно, на стороне террористов. Ну, не зря же именно в эти дни появляется публикация в американском влиятельном издании The Foreign Policy, автор которой некая Марта Креншоу, напоминая, что власти США уже склонны к переговорам с афганской террористической группировкой «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «советует»: «Стоит рассмотреть возможность применения такого же подхода в отношении групп, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и даже с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Вот оно, то самое — помнится, уже в 2015 г. и именно из Вашингтона, раздавались «мнения»: мол, вот «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это бяка, а вот «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (т.е. сирийское крыло «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — прим.) — это вполне себе «умеренная оппозиция», с ними надо идти на переговоры.

А теперь — внимание! — то, где «собака зарыта», и то, что приоткрывает завесу над страхами турецкого президента по поводу Идлиба. Заодно — это то, которое в очередной раз доказывает, что Турция в тройном формате с Ираном и Россией играет роль и буфера, и бампера, и детонатора одновременно. В Идлибе сконцентрированы не только протурецкие боевики из числа местных туркоманов, но и террористы из очередной аватары всё той же «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). То есть — идя к Путину за очередной отсрочкой и, в сущности, спасением «своих» террористов, Эрдоган готовит почву для широкомасштабного вмешательства Запада и Израиля. Почему Израиля тоже? Ответ — в гибели российского Ил-20. Во всяком случае, в той трактовки её причин, которую представило Миниобороны РФ, и о которой сам Путин сказал, что официальное заявление МО России было согласовано с ним лично. Но почему мы говорим о том, что операция по освобождению и «зачистке» Идлиба всего лишь отложена, а не отменена, как можно было бы вывести из заявлений Эрдогана, Путина, а также иранской стороны после встречи (явно экстренной) российского и турецкого президентов в Сочи? Сейчас почти везде подчёркивается, что операцию в Идлибе меняют на установление некой демилитаризованной зоны (шириной 15−20 км), откуда собираются вывести вначале тяжёлое вооружение, а затем попытаются осуществить полную демилитаризацию. А министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской «зоне деэскалации». Но это же — фикция. Вот что сообщала 19 сентября ливанская Al-Masdar News — две крупнейшие террористические группировки из действующих в зоне «Идлиб» не намерены выполнять требования Турции по разоружению и демилитаризованной зоне. По имеющейся информации, полевые командиры группировок «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Туркестанская исламская партия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняли решение не выполнять требований Турции о сдаче позиций, тяжёлого вооружения, артиллерии и бронетехники. Кроме того, их категорически не устраивает требование избавиться от иностранных боевиков и перейти в подчинение контролируемой Анкарой «северной сирийской армии». Кто-то думает, что это — не согласовано с той же Анкарой? Ну и зря. Вспоминаем вот что — 17 сентября отлично информированный бывший израильский разведчик Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» публично сказал, на что были согласны в переговорах с Эрдоганом как Россия, так и Иран — турки помогут прогнать из Сирии тех террористов, которые подчиняются не им, а Саудовской Аравии, на этом построен компромисс Анкары с Москвой и Тегераном: «Турция согласна и считает, что это в турецких интересах, убрать группировки, поддерживаемые Саудовской Аравией (с Катаром у нее хорошие отношения). Лучше их убрать с территории Сирии, и тем самым решить проблему как их нахождения там и устранить тем самым возможные, одни из немногих разногласия, которые оставались с Россией до этой встречи».

Анкару, действительно, всегда и везде, а не только в Сирии, устраивает ситуация «и волки сыты, и овцы целы», а нестабильность играет на руку Турции. Изучаем реакции заинтересованных сторон, помимо России и Турции. Итак, сирийский президент Башар аль-Асад поддержал договоренность Путин-Эрдоган по Идлибу. Власти Сирии приветствовали соглашение президентов России и Турции о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, сообщало агентство SANA со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел САР. «Это соглашение — результат интенсивных консультаций между Сирией и Россией и координации действий двух стран», — заявил собеседник агентства. Решение об организации демилитаризованной зоны в Идлибе, принятое президентами России и Турции, защитит мирных жителей и принесет пользу обеим странам, заявил официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди. По его мнению, это соглашение обеспечит защиту 3 млн мирных жителей. Таким образом, Дамаск и приветствует, и выражает сдержанность, потому что в прозвучавших из сирийской столицы оценках нет главного — что собирается делать правительство Сирии с пусть и разоружёнными, но всё-таки террористами-агрессорами, многие из которых вообще не сирийцы.

Теперь реакция от Тегерана. Официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Кассеми приветствовал итоги встречи лидеров РФ и Турции по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, добавив, что Иран всегда находится в курсе развития событий в Сирии и продолжающихся консультаций стран-гарантов, и выразил надежду, что дальнейшие договорённости, которые считаются победой дипломатии, приведут к хорошим итогам в Идлибе. Назвав важными итоги встречи Путина с Эрдоганом, Кассеми сказал, что прекращение насилия и войны наряду с освобождением региона от терроризма является принципиальной политикой Исламской Республики Иран. Он выразил надежду, что вскоре мы все увидим новую Сирию, сообщило 18 сентября агентство IRNA. Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф также прокомментировал встречу лидеров РФ и Турции: «Интенсивная ответственная дипломатия последних нескольких недель, которая проводилась во время моих визитов в Анкару и Дамаск, а также во время последующего саммита Иран-Россия-Турция в Тегеране и встречи в Сочи, сумела предотвратить войну в Идлибе, с сохранением твёрдой решимости бороться с экстремизмом и террором. Дипломатия работает». Сразу после этих заявлений, как сообщало 18 сентября турецкое агентство Anadolu Agency-Farsi, у г-на Зарифа состоялся телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Anadolu Agency-Farsi не дало подробностей о содержании телефонного разговора, ограничившись предположением: «Возможно, оба министра иностранных дел обсудили недавнее российско-турецкое соглашение по Идлибу». А МИД Ирана в связи с этим заявил, что «обе стороны [т.е. Зариф и Чавушоглу — прим.] договорились обсудить это соглашение на предстоящей трёхсторонней встрече между министрами иностранных дел Ирана, России и Турции в Нью-Йорке». Наконец, постпред Ирана при ООН Голамали Хошро выступил на заседании Совета Безопасности ООН по теме «Ближний Восток: Сирия — гуманитарность» и заявил: «Иран приветствует соглашение между Россией и Турцией о создании демилитаризованной буферной зоны в провинции Идлиб, в Сирии. Это соглашение основано на принципиальном подходе и духе Астанинского процесса о создании зон деэскалации, чтобы уменьшить вероятность жертв среди гражданского населения во время борьбы с террористами. Прекращение насилия и кровопролития при устранении терроризма в этом районе является одной из самых основных и принципиальных позиций во внешней политике Ирана. Международное сообщество должно приветствовать это соглашение и внести позитивный вклад в его осуществление. Поскольку Исламская Республика Иран поддержала Сирию, чтобы победить террористов, она будет играть конструктивную роль в обеспечении мира и процветания в этой стране. В заключение, что касается утверждений представителя США, я должен подчеркнуть, что он призван скрыть провал американской политики в Сирии», сообщало 18 сентября иранское агентство Mehr News.

Давайте ещё и ещё раз вчитаемся в заявления Зарифа и Хошро. Наряду с приветствиями в связи с соглашением Путин-Эрдоган в Сочи по Идлибу, иранские дипломаты подчёркивают, что борьбу с террористами и экстремистами в Сирии «идлибский компромисс» России и Турции не остановит и именно Иран будет всегда играть «играть конструктивную роль в обеспечении мира и процветания» в Сирии как государство, которое, напомним, с самого начала поддержало Сирию и её власти. Теперь обратим внимание читателей на и недавние переговоры тет-а-тет в Тегеране между Владимиром Путиным и верховным лидером ИРИ, аятоллой Сейедом Али Хоссейни Хаменеи, а также на оценку их взаимоотношений, данную 17 сентября главным советником иранского лидера, экс-министром иностранных дел ИРИ Али Акбаром Велайети: «Президент России Владимир Путин придаёт большое значение лидеру Исламской революции и его взглядам». Теперь обратим внимание на нюанс — все реакции на соглашение Путин-Эрдоган по Идлибу шли 18 сентября, но до того, как начали поступать сообщения о том, что российский Ил-20 исчез с радаров. Не можем не воздать должное твёрдой уверенности иранских высших должностных лиц в своей правоте и бескомпромиссности. Разве на Тегеранском саммите президентов, до этого саммита, во все предыдущие годы после того, как сформировался союз Москвы и Тегерана на почве общей устремлённости к «зачистке» дальних подступов к своим границам в лице Сирии и Ирака от очагов терроризма, президенты Владимир Путин и Хасан Роухани, главы МИД России и Ирана не подчёркивали многократно, что абсолютно все войска тех стран, которые вторгались в Сирию незаконно, должны быть безальтернативно выведены из этой страны? Разве Россия и Иран многократно за 2014−18 гг. не говорили этого Эрдогану, не давая турецкому президенту возможности маневрировать, и разве не после лета 2016-го, когда, как нам сообщали, Москва и Тегеран по сути спасли Эрдогана от возможного ареста или даже гибели, турецкий президент начал новую «игру», притворяясь «благодарным России и Ирану за предупреждения»?

В то же время разве не сразу же Эрдоган продемонстрировал чёрную неблагодарность, причём уже в конце 2016-го, когда допустил убийство российского посла Карлова в Анкаре и когда начал требовать от Ирана ухода из Сирии и Ирака? Так что, в сущности, Россия и Иран почти 2 года терпят лицемерие и обман Турции, на наш взгляд, прекрасно зная, как и в чём Эрдоган водит за нос Москву и Тегеран. В то же время нельзя отрицать, что в какой-то мере в силу «сдерживания» Эрдогана в рамках 3-стороннего формата Сирии, Ирану и России удалось при минимальных потерях почти ликвидировать очаги терроризма в окрестностях Дамаска (Восточная Гута, Дума и др.), на юге Сирии (провинции друзов Сувэйда, Кунейтра, Деръаа) — правда, без базы Запада в Эт-Танфе, вдоль стратегически важных трасс Дамаск-Алеппо, Дамаск-Хама, Дамаск-Хомс. Наконец, российская военная полиция, а с нею — и войска ООН, вошли в демилитаризованную зону на Голанских высотах. И мир же помнит — террористов, которых «выкуривали» из вышеуказанных зон, турки на пару с американцами эвакуировали-то именно в «зону деэскалации» в Идлибе. Мы пока умышленно не затрагиваем тему об иных зонах турецкого военного присутствия — а ведь там и «кусок» алавитской провинции Латакия, там и курдский Африн, там и суннитский Манбидж, и т.д., и т.п. Сейчас не до сирийских курдов — хотя мы сегодня обязательно вернёмся к теме о Северной Сирии. Правда — в связи со здешними христианами, армянами и ассирийцами, а не в связи с курдами…

Всё это было — но было до гибели российского Ил-20. А вот после… Мы не склонны преувеличивать ценность мнений газетных обозревателей или даже военных экспертов из разных стран. Подчёркиваем — главным фактором в алгоритме освободительной войны в Сирии против терроризма выступало и выступает стремление России и Ирана выдавить войска Турции, Франции, США и, извините, также Израиля из Сирии, ибо все они находятся на сирийской земле незаконно. Почему и Израиля? По простой причине — в ряде освобождённых городов и территорий Сирии в предыдущие месяцы и годы, причём начиная ещё с освобождения Восточного Алеппо, в плен то ли отрядам ливанской партии «Хезболлах», то ли сирийской армии попадали и военнослужащие израильского спецназа, причём об одном из них, неком Давиде Шломо Арам, сведения передавал в 2016 г. даже американский ресурс VeteransToday, указывая, что в целом были взяты в плен (на 17 декабря 2016 г.) 7 израильских спецназовцев. Ссылка, чтобы нас никто не обвинил в дезинформации — (https://www.veteranstoday.com/2016/12/17/breaking-syrian-special-forces-captured-14-us-coalition-officers-captured-in-aleppo/). Ресурс VeteransToday — это из тех самых «особых изданий», которые «знают всё и вся», в особенности о задействовании американских убийц из частных военных компаний на Ближнем Востоке. Вопрос, который, надо полагать, хотя бы высшие должностные лица России хоть 1 раз должны были задать премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху — ну и что потеряли (пусть только в Восточном Алеппо) на позициях террористов, стоя плечом к плечу с этими террористами, целых 7 израильских военных? И как это назвать, если не незаконным военным присутствием Израиля в Сирии? Данных о ресурсе VeteransToday и о его редакторе Джиме В. Дине в англоязычном сегменте Интернета — видимо-невидимо, желающие могут самостоятельно «выяснять правду».

Возможно, что если бы не выходка израильских ВВС против российского самолёта радиоэлектронной разведки Ил-20, мы бы не стали напоминать о реалии почти 2-летней давности, когда ни у России, да и ни у Ирана не было никаких сомнений в том, что Израиль — не сторонний наблюдатель, а активнейший участник войны в Сирии, причём именно на стороне террористов, а не законного правительства в Дамаске. Вернёмся к официальным заявлениям МО России об инциденте с Ил-20, которые, напомним, поддержал и президент Путин — правда, до того, как состоялся его разговор с Нетаньяху, после которого российский лидер назвал трагедию с Ил-20 «цепью случайных трагических событий». Итак, мнение российских военных: 17 сентября четыре F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. При этом израильские самолёты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России. Израильские средства управления авиацией и лётчики F-16 не могли не видеть российский самолёт, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию. О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал — по «горячей линии» уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолёт в безопасную зону. «Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнёрства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — говорилось в заявлении МО РФ от 18 сентября. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с израильским коллегой Авигдором Либерманом, повторив оценки из официального заявления.

Это — несмотря на разговор Нетаньяху с Путиным, несмотря на спекулятивные и «оперативно» высказанные обвинения Израиля (в связи с Ил-20) в адрес Башара аль-Асада, Ирана и бойцов партии «Хезболлах». Кстати, израильтяне — в провинции Латакия, тем паче там, где ваша авиация что-то атаковала, а потом «подставила» российский Ил-20, нет формирований «Хезболлах». Там оборона была и есть целиком и полностью исключительно на ополченцах-алавитах, входящих как в общий фронт сопротивления «Национальные силы обороны» (Al Quwāt ad-Difāʿ al-Watanī), так и в сугубо алавитские милиции «Шабиха». Иными словами, атакуя позиции будь то алавитов, будь то сирийской армии, Израиль ещё раз наглядно показал, на чьей стороне он в антитеррористической войне на Ближнем Востоке. И это уместно сделать не просто предметом переговоров между Россией и Израилем, но и проблемой, достойной вынесения на обсуждение и в Генассамблею ООН, и на любое ближайшее экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Израилю пора дать по рукам и указать на его реальное место в международных отношениях, а не поощрять режим Тель-Авива полнейшей безнаказанностью на продолжение дальнейших агрессивных действий против многонационального и многоконфессионального народа Сирии. Если начиная с 2012 г., уместно было говорить о террористической агрессии против народов этой страны, если уместно было говорить о необходимости вооружённой борьбы с геноцидниками под маской «борцов за чистый ислам», то сейчас, в 2018-м, после трагедии с российским Ил-20, необходимо говорить об обуздании опасных аппетитов Израиля, который в 2014-м спровоцировал резню друзов, рассчитывая отторгнуть от Сирии друзские провинции Кунейтра и Сувэйда, а сейчас с помощью США вталкивает в повестку дня ближневосточной политики вопрос аннексии Голанских высот. Вода нужна, израильтяне? Заключите договор с истинным хозяином Голан — Сирией, и платите за водоснабжение с источников на Голанах официальному Дамаску. А прикрываться Америкой — это не сложно, так любой дурак на чужом горбу в рай въедет. Но ведь, надо сказать, Америка-то не вечна, как и доминирование США на Ближнем Востоке, любая комедия рано или поздно кончается, как известно — «либо она меня ведёт к прокурору, либо я её — в ЗАГС». До ЗАГСа, думается, израильтяне не доедут.

Описанная диспозиция заинтересованных по Сирии сторон — это как бы прелюдия к тому, чтобы обратиться к мнениям, высказанным уже после признания гибели Ил-20 в «Независимой газете». Понятно, что до 90% важных деталей с трагедией вокруг российского самолёта и, ещё раз подчеркнём, 15 российских военных специалистов РЭБ высшего класса, как и военнослужащих других родов войск, пока не раскрыты. Интересные заявления сделал ряд военных экспертов для «НГ». Например, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов, в качестве одного из ответных шагов России, указал, что силы ПВО/ПРО могут начать «сбивать любой израильский самолёт, который вторгается незаконно в воздушное пространство Сирии». Он также допускает поставки шиитскому движению «Хезболлах» оборонительного вооружения. Ивашов уверен, что Россия должна способствовать повышению квалификации сирийских специалистов, а также «начать поставлять армии Сирии более современные средства ПВО». То есть речь о «давно уложенных в архив» поставках ЗРК С-300 именно правительству Сирии. А военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев сказал «НГ», что трагедия с Ил-20 — «это преднамеренная провокация», ведущая к обострению отношений не только с Израилем, но и с американской коалицией. «Никто не обратил внимания на тот факт, что ракетные удары по Сирии наносил и французский фрегат. На каком основании?» — задаётся он вопросом. Эксперт озабочен тем, что такие обстоятельства повышают вероятность прямых столкновений российских сил с силами США и их союзников. Подобного мнения и представитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Никонов. Комментируя ситуацию в Сирии, он обратил внимание на то, что со стороны США на прошлой неделе прозвучали заявления о возможности прямого военного столкновения с Россией в этом регионе. «Ситуация в Сирии обостряется», — подчеркнул депутат.

В целом в обзоре «НГ» по Сирии после крушения Ил-20 высказана, на наш взгляд, сама собой напрашивающаяся мысль о том, что суть сочинской договорённости Путин-Эрдоган по Идлибу — это согласованная (естественно, с Дамаском и Тегераном) отсрочка сроком всего 2 месяца. Очевидно, российский президент, по договорённости с аятоллой Хаменеи, довёл до сведения Эрдогана, что больше ноября Тегеран и Москва ждать не намерены. И то, что освободительная операция в Идлибе неизбежна, подтверждает не только отказ от разоружения полевых командиров группировок «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Туркестанская исламская партия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «Заявление двух президентов, поддерживающих противоположные стороны в сирийской гражданской войне, по-видимому, отдаляет кровавое, как прогнозировалось, наступление на Идлиб сил президента Сирии Башара Асада и его союзников, в числе которых Россия и Иран, но оно точно будет», — рассуждают и аналитики американской The New York Times. Как считает турецкий политолог, эксперт по евразийской политике аналитического центра «Международная организация стратегических исследований» (Анкара) Керим Хас, «Турция сможет препятствовать началу военной операции в Идлибе максимум до ноября». По его мнению, именно тогда ожидается резкое ухудшение отношений между Анкарой и Вашингтоном, поскольку Турция, покупающая у Ирана для своих нужд 45% всей необходимой ей нефти, «не поддержит антииранские санкции» и будет действовать в пику США, которые заинтересованы в сохранении террористов в Идлибе. Кроме этого, считает Хас, у Турции будет и другой конкретный стимул поддержать «боевую» позицию Москвы по Идлибу: «Оттягивание начала основной фазы военной операции создаёт риски для самой Турции. В сферу её влияния могут проникнуть группировки из Идлиба. Но если в этой провинции Анкара могла бы рассчитывать на другие страны, в том числе на помощь России, то на других территориях турецкой стороне придётся самой иметь дело с этими группировками и пытаться не допустить их на свою территорию».

Как видим, эксперты Запада и Турции уже знают, что вся провинция Идлиб будет «зачищена» от террористов и возвращена под контроль правительства в Дамаске — вопрос лишь во времени. Несогласие у нас с обозревателями «НГ» только в одном — в отличие от них, мы не считаем, что «после создания вокруг Идлиба демилитаризованной зоны непримиримых боевиков при поддержке России будут уничтожать и турецкие, и сирийские войска». А как же сконцентрированные почти по всему периметру административных границ Идлиба алавитские, друзские, христианские (армянские и ассирийские), бедуинские, шиитские, палестинские и другие вооружённые формирования добровольцев-ополченцев, рядом с большинством которых, как и ранее в тех же Восточном Алеппо или Восточной Гуте — иранские военные советники? Да и зачем, да и как Турция будет уничтожать тех, кого 6−7 лет подряд пестовали и обучали, вооружали и содержали, наряду с Западом, Израилем и Саудовской Аравией, сами турки? Никто не поверит в то, что турецкие войска наравне с Сирийской армией и ополчениями будут, скажем, уничтожать банды туркоманов, которые даже сейчас в Африне и Манбидже на стороне Турции оккупируют сирийские города и бесчинствуют. А как среагируют турки, если банды туркоманов начнут бить Сирийская армия, иранские военные советники, а также ополченцы? И, кстати, ближе же всех к истинной оценке сирийские официальные лица, которые назвали достигнутую накануне договорённость «тестом» для Турции, от которой требуется разоружение наиболее радикально настроенных элементов в зоне деэскалации «Идлиб». Например, посол Сирии в Ливане Али Абдул Карим в интервью местному телеканалу заявил, комментируя возможности Анкары добиться размежевания «умеренных боевиков» от террористов на северо-западе Сирии: «Мы продолжаем не доверять турецким властям и скептически относимся к способности Анкары разоружить террористов в Идлибе. Они (власти Турции — прим.) сейчас под давлением, и они, думаю, попробуют это сделать».

Но ответ полевых командиров группировок «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Туркестанская исламская партия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от 19 сентября — серьёзная предпосылка того, что ноябрь для Идлиба может наступить гораздо раньше, чем ожидают аналитики «НГ», американской The New York Times и турецкий эксперт Керим Хас. Тому порукой — позиция Ирана, а не России, как это ни странно. Если кто-то скажет, что «совершенно случайно» армянский депутат иранского парламента именно 19 сентября дал интервью агентству Fars News и похвалил командующего спецназом «Кодс» КСИР Ирана генерал-майора Кассема Солеймани «за усилия по борьбе с террористическими группами и спасению жизни армянского и ассирийского народов в Сирии», то это вызовет лишь скептическую улыбку: «Я должен поблагодарить генерала Кассема Солеймани и других военнослужащих вооружённых сил, которые присутствуют в Сирии по просьбе правительства этой страны, за обеспечение безопасности. Они смогли уберечь сирийских армян и ассирийцев во многих условиях от резни и получения серьёзного вреда». А далее — внимание! — он внёс уточняющие детали, косвенно касающиеся и нынешней ситуации в Идлибе: он добавил, что армяне, в основном, живут в регионе Алеппо в Сирии, который был оккупирован ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат-ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)(сейчас «Тахрир аль-Шам Хайат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), и «они находились под сильным давлением, и многие из них были убиты террористами». Он отметил, что в ряде случаев, иранские военные советники в Сирии спасали их от смертельной опасности, которую представляют собой террористы. По итогам же откровений Карена Ханлари есть версия — мир услышал анонс об участии иранских военных советников (пусть и завуалированный под благодарность христиан Сирии) в будущей освободительной операции в Идлибе, коль скоро там — протурецкие формирования (ну, а какой христианин на Ближнем Востоке «любит» турок-то?..) и всё та же «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ну, а Москве надо бы подумать вот о чём — если убийства российских дипломатов и военных не в состоянии омрачить дружбу высшего руководства РФ с партнёрами из Турции и Израиля, то, возможно же, что убийства дипломатов и военных Турции и Израиля также не омрачат дружбы высшего руководства Турции и Израиля с их коллегами и партнёрами из России.