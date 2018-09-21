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Трамп поздравил Синдзо Абэ с переизбранием на пост премьер-министра

Политика

Он рад поработать еще несколько лет со своим другом

Вашингтон, 21 сентября 2018, 01:10 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп поздравил японского премьер-министра Синдзо Абэ с переизбранием на пост лидера правящей партии и главы парламента в своем Twitter.

«Поздравляю моего хорошего друга премьер-министра Синдзо Абэ с его сокрушительной победой на выборах в Японии. Жду не дождусь плодотворно с ним поработать еще несколько лет! Увидимся на следующей неделе в Нью-Йорке», — заявил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на выборах главы правящей в Японии Либерально-демократической партии победу одержал действующий японский премьер-министр Синдзо Абэ. Его поддержали более 500 депутатов и однопартийцев. Его давний соперник экс-министр обороны Сигэру Исиба смог заручиться поддержкой лишь 254 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Абэ сохранил пост премьер-министра Японии

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