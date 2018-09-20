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Ракетоносцы Ту-160 прошли над Северным, Баренцевым и Норвежским морями

Политика

Полет с дозаправкой в воздухе продолжался свыше 14 часов

Москва, 20 сентября 2018, 23:45 — REGNUM  Два стратегических ракетоносца ВКС России Ту-160 совершили плановый полет над международными водами Норвежского, Баренцева и Северного морей, сообщает 20 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что в ходе выполнения этого задания ракетоносцы находились в воздухе свыше 14 часов, совершив дозаправку в воздухе. Ту-160 сопровождались истребителями МиГ-31.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании», — сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Минобороны России подчеркивает, что все полеты ВКС РФ выполняются с полным соблюдением международных правил использования воздушного пространства.

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