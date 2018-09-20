Юани вместо долларов: «Мы рискуем сесть на китайскую экономику как на иглу»

Москва, , 23:12 — REGNUM Экономическое сближение России с Китаем может иметь большие риски в случае, если Москве не удастся наладить равноправные отношений с Пекином в сфере инвестиционной политики. Об этом 20 сентября заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мы говорим — давайте откажемся от доллара как от посредника и перейдём взамен на рубли и юани. Получаем определённый объём юаней. Хорошо, получаем определённый объём юаней. Чью экономику питаем этими юанями? Правильно, китайскими. Мы подсаживаемся как на иглу на китайскую экономику, потому что эти юани мы назад инвестируем в эту же китайскую экономику», — заявил Судаков.

«А вот они (работать с рублями) немного не спешат. Они будут придумывать механизмы, каким образом правильно конвертировать в другие валюты и управлять ими», — отметил он.

Эксперт указал, что России следует грамотно выстраивать сотрудничество с Китаем через создание надёжного инвестиционного климата, который бы стимулировал китайских предпринимателей приходить в Россию с юанями и вкладываться в российскую экономику. В противном случае велики риски повторить опыт множества других стран, которые стали «накачиваться» китайской валютой, одновременно отдавая Поднебесной доллары из своего обращения.

«Вьетнам и Камбоджа. Практически полностью эти страны стали экономически прокитайскими. Всё застроено китайцами. Но все расчёты ведутся к тому, что огромные деньги загоняются в юанях, а вывозятся какие деньги? Правильно, доллары», — отметил он.

«Получается, что со всего азиатского мира собираются доллары и выкачиваются в Китай, и почему они себе не возвращают эти юани, которые можно инвестировать в Росссию? Им это сейчас не нужно. При всей вражде с США, все китайцы все расчёты свои проводят в долларах США. Потому что они считают, что это очень важная валюта, от которой они не хотят отказываться», — пояснил Судаков.