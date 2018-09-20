«США не видят оснований для крепкого союза между Китаем и РФ»

Москва, , 23:08 — REGNUM США рассматривают Китай в качестве своего ключевого стратегического противника на мировой арене. Об этом 20 сентября заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Если говорить про США, то для них враг номер один не Россия. Это Китай. Они прекрасно понимают, что Россия не сможет им нанести тот экономический ущерб и урон, который может нанести Китай», — заявил Судаков.

В США существует две точки зрения на ситуацию в Азии: с одной стороны, некоторые эксперты считают, что США уже опоздали с попытками повлиять на отношения между Россией и Китаем.

«Это происходит, машину не остановить как на военном уровне, так и на политическом. Но очень плохо идёт на экономическом уровне — все они это заявляют. Экономика в нулях! И то та ахиллесова пята, которая не подпитывает эти отношения. Вы можете сколько угодно выстраивать мост, но если у этого моста будут плохие сваи, ничего не получится», — выразил эту точку зрения эксперт.

Другая группа экспертов, напротив, говорит, что Россия с Китаем — временные попутчики, которые «сейчас временно сошлись вместе и сели в один вагон, едут в одном направлении» из-за общего врага — Соединённых Штатов Америки.

В любом случае Вашингтон не рассматривает две страны в единой связке. И хотя в США понимают, что в военном отношении Россия остаётся гораздо большей потенциальной угрозой, чем Китай, именно Поднебесная рассматривается как главный противник в глобальной перспективе — а потому, по логике американского истеблишмента, и сдерживать её нужно на упреждение уже сейчас.

«Возьмём американский военный бюджет, который при всех хороших раскладах сейчас 816 млрд. Ну перейдёт триллион, запросто, это не проблема. Но как растёт китайский военный бюджет за последнее время? Он же тоже растёт. Он уже подобрался под те же 200 млрд. Это хорошие деньги, большие деньги, которые Китай инвестирует в развитие своей армии. Она вторая такая экономика, практически, которая готова вкладывать такие деньги», — подчеркнул Судаков.