Глава австрийского МИДа призвала ЕС к сотрудничеству с РФ по Сирии

Вена, , 22:25 — REGNUM Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль призывает Брюссель сотрудничать с Москвой в Сирии. Об этом глава МИД Австрии заявила в среду, 19 сентября, в эфире программы DW Conflict Zone. Кроме прочего, Кнайсль также рассказала о взаимоотношениях с Россией и о своем знакомстве с президентом Владимиром Путиным.

Со слов Кнайсль, Евросоюзу следует придерживаться «прагматичного подхода» в вопросе сотрудничества с Россией в Сирии. «Это не только моя позиция, мы обсуждали это в различных инстанциях, в том числе на уровне Европейского союза», — заметила глава австрийского внешнеполитического ведомства. Давать какую-либо оценку роли российского лидера Владимира Путина в конфликте, продолжающемся на Ближнем Востоке, Кнайсль отказалась, но тем не менее подчеркнула, что поддерживает продление европейских санкций в отношении Москвы.

На вопрос о приглашении президента Российской Федерации на свою свадьбу Кнайсль, в свою очередь, ответила, что это решение было принято «спонтанно». «Я пригласила его и не жалею об этом», — заявила министр иностранных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. На торжественном мероприятии глава государства пробыл около 60 минут, а затем уехал в аэропорт. В Австрии же некоторые политические силы подвергли факт приглашения резкой критике и даже потребовали отставки министра.

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Кнайсль также критически высказалась о ситуации с беженцами в Европе: «В большинстве случаев самыми беззащитными среди беженцев оказываются женщины. Однако сейчас ситуация несколько другая: около 80% прибывших в Европу в 2015 и 2016 годах — это мужчины в возрасте между 18 и 30, и это может стать проблемой», — предупредила глава австрийского МИД.