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Президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на BBC

Политика

Британские журналисты уверены в своей правоте и не намерены опровергать информацию об организации встречи Порошенко и Трампа

Президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на BBC
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Лондон, 20 сентября 2018, 22:39 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на известную британскую телерадиокомпанию BBC, сообщила 19 сентября газета The Telegraph.

Порошенко хочет добиться через суд опровержения информации, якобы он заплатил посредникам $400 тыс. за встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По мнению адвокатов украинского президента, его репутация сильно пострадала, а сам Порошенко пережил «сильное потрясение и дискомфорт».

Представители истца утверждают, что у журналистов нет никаких реальных доказательств опубликованной информации. В то же время в BBC отказались публиковать опровержение или менять текст расследования. Оно и дальше находится в общем доступе на сайте телерадиокомпании.

Напомним, во второй половине мая 2018 года BBC сообщила, что представители Порошенко заплатили сотни тысяч долларов адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну за содействие в организации встречи глав США и Украины. Отметим, что украинские и американские источники назвали разные суммы — украинцы якобы дали $600 тыс., в то время как американцы получили всего $400 тыс.

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