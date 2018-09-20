Президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на BBC

Лондон, , 22:39 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на известную британскую телерадиокомпанию BBC, сообщила 19 сентября газета The Telegraph.

Порошенко хочет добиться через суд опровержения информации, якобы он заплатил посредникам $400 тыс. за встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По мнению адвокатов украинского президента, его репутация сильно пострадала, а сам Порошенко пережил «сильное потрясение и дискомфорт».

Представители истца утверждают, что у журналистов нет никаких реальных доказательств опубликованной информации. В то же время в BBC отказались публиковать опровержение или менять текст расследования. Оно и дальше находится в общем доступе на сайте телерадиокомпании.

Напомним, во второй половине мая 2018 года BBC сообщила, что представители Порошенко заплатили сотни тысяч долларов адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну за содействие в организации встречи глав США и Украины. Отметим, что украинские и американские источники назвали разные суммы — украинцы якобы дали $600 тыс., в то время как американцы получили всего $400 тыс.

Читайте также: BBC: Порошенко заплатил около полумиллиона долларов за встречу с Трампом