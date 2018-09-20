Венгрия уже семь лет раздаёт паспорта — представитель власти Закарпатья

Ужгород, Украина, , 22:38 — REGNUM Венгрия раздаёт паспорта жителям Закарпатья в течение последних семи лет, заявил пресс-секретарь Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас 20 сентября в комментарии информационному агентству «УНН».

"Генеральные консульства Венгрии на Закарпатье в Берегово и Ужгороде уже семь лет выдают паспорта граждан Венгрии жителям Закарпатья, которые являются гражданами Украины. Это несколько странная ситуация, когда сейчас такой резонанс вызывает видео того факта, который известен уже 7 лет», — рассказал чиновник.

Галас также сообщил, что начиная с 2011 года венгерские паспорта получили более 100 тыс. жителей Закарпатья.

По мнению чиновника, Украина должна определить своё отношения к лицам с двойным гражданством:

«Украина как на распутье. С одной стороны, в конституции прописано, что есть единственное украинское гражданство. А как быть с тем, кто по факту получает второе, — законодательно не урегулировано. Если запрещает — это должно быть четко определено законодательно. Должен быть прописан механизм, что будет с этими людьми, которые получают другое гражданство», — пояснил Ярослав Галас.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин пообещал выслать консула Венгрии после того как было опубликовано видео раздачи паспортов в консульстве Венгрии в Берегово. В ответ венгерский коллега Климкина Петер Сийярто заявил, что украинским властям не удастся запугать жителей Закарпатья.

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