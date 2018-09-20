Белый дом США сообщил, с кем встретится Трамп на Генассамблее ООН

Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Администрация президента США раскрыла программу встреч Дональда Трампа в рамках Генассамблеи ООН на следующей неделе, 20 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Белого дома, на Генассамблее Трамп проведет двусторонние переговоры с лидерами Южной Кореи, Японии, Египта, Израиля, Франции и Великобритании.

73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартует в Нью-Йорке в конце сентября. На встрече соберутся лидеры государств или их представители из всех стран — членов ООН.

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