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США ввели санкции против Центрального военного совета Китая

Политика

Вашингтон решил наказать китайских военных за покупку российского вооружения

Вашингтон, 20 сентября 2018, 21:32 — REGNUM  Департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его начальник Ли Шанфу удостоились односторонних санкций Вашингтона, сообщает 20 сентября официальный сайт минфина США.

За закупку российских истребителей Су-35 и ЗРС С-400 США внесли в санкционный список членов совета, который возглавляет лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Поясняется, что эти меры приняты в рамках закона США «Противодействие противникам Америки через санкции».

При этом представитель минфина США пояснил, что главной целью этого шага является предотвращение поступления денежных средств в госбюджет Российской Федерации.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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