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Генсек ООН призвал помиловать журналистов Reuters, осужденных в Мьянме

Политика

«Я надеюсь, что правительство сможет предоставить помилование и освободить их как можно быстрее»

Нью-Йорк, США, 20 сентября 2018, 21:12 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обратился к правительству Мьянмы с призывом помиловать заключенных в тюрьму журналистов, 20 сентября передает агентство Reuters.

«Я надеюсь, что правительство сможет предоставить помилование и освободить их как можно быстрее», — заявил Гуттериш.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года корреспонденты Reuters Ва Лон и Куав Со О были арестованы бирманскими военными за «незаконный сбор информации» в штате Ракхайн. В настоящий момент они осуждены судом Мьянмы и находятся в заключении.

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