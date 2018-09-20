Израиль и Россия: от симбиоза к надлому?

Авигдор Эскин, , 21:08 — REGNUM

В Москву прибыл командующий ВВС Израиля Амикам Норкин с группой высокопоставленных военных. Они предоставят российским коллегам полную информацию о военной операции Израиля вечером 17 сентября. По приезду им стало известно о беспрецедентной словесной атаке на них со стороны официального представителя МИДа России Марии Захаровой.

«Со своей же стороны полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет, и об этом свидетельствуют данные наших военных экспертов, вели себя по меньшей мере непрофессионально», — заявила Захарова. «Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули, которая адресована не тебе».

Гости из Израиля узнали от Захаровой, что их ВВС «подставили» российский самолёт под огонь сирийских ПВО.

Представительница МИДа России вторила представителю министерства обороны генералу Конашенкову:

«Семнадцатого сентября около 22:00 часов четыре F-16 Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря… Прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200. Израильские средства управления авиацией и лётчики F-16 не могли не видеть российский самолёт, так как он в это время заходил на посадку с высоты пяти километров. Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию. О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По «горячей линии» уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолёт в безопасную зону». Вплоть для прямой угрозы: «Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с израильским министром обороны Авигдором Либерманом. «Вина за сбитый в Сирии российский самолёт и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне», — заявил Шойгу.

Важным штрихом был вызов в МИД России уполномоченного заместителя главы дипломатической миссии Израиля Керенке Коэн-Гат 18 сентября для выражения ей протеста и озабоченности. При входе ее ждала стая журналистов, набросившихся с агрессивными вопросами. Это было организовано российским МИДом для пущего сгущения красок.

Вернёмся к фактам. Российский самолёт был сбит сирийскими ПВО. Никто из российских официальных лиц, ни один из прикремлённых политиков и политологов не сказал ни слова критики в адрес сирийских военных. Никто не обратил внимания на то, что Башар Асад два дня не выражал даже дежурного соболезнования россиянам.

Реакция на этот инцидент была несопоставимо более свирепой, чем на гибель десятков (иные говорят — сотен) бойцов российских частных структур от рук американцев в Сирии. Там американцы прямым образом накрыли смертоносным огнём российских ополченцев. Здесь же речь идёт о возможной косвенной и непреднамеренной вовлечённости (хотя не было и этого). Кстати, российский президент сразу выступил с умиротворяющим заявлением, подчеркнув, что Израиль не открывал огня по российскому самолету, в отличие от инцидента с Турцией. Однако это никак не сбавило накала клокочущей ненависти. Если игроки в телебесие пали в неподвластное им осатанение, то чиновники важнейших российских министерств вели к конфликту рационально и осознанно.

Израиль немедленно выказал готовность встретиться и обменяться полной информацией о произошедшем. Тем не менее Министерство обороны России и Министерство иностранных дел сразу повели шумную кампанию против Израиля при поддержке артиллерии государственных телеканалов.

Израильская делегация приехала с документами и фактами. Основные тезисы привёл сегодня израильский военный аналитик Рон Бен-Ишай. Вот основные положения.

Россия была оповещена за несколько минут. Во время израильской атаки Ил-20 находился на расстоянии десятков километров от Латакии, в районе Идлиба. Уже после завершения израильской военной операции российский самолёт направился на запад. Видимо, для выяснения источника атаки на месте. Когда самолёт пошёл на посадку, его сбили сирийцы. В это время израильские самолёты уже находились далече от места действий. С момента завершения израильской операции до появления там российского самолёта прошло много минут.

Согласно некоторым неофициальным источникам, с момента завершения израильской операции до ракетного удара по российскому самолету прошло пятьдесят минут.

Мы не будем гадать, чем закончатся нынешние российско-израильские переговоры. Однако минувшие три дня внесли сущностные перемены. Произошёл надлом. Жаль.