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Google продолжит обрабатывать данные пользователей Gmail

Политика

Компания защитила свою «политику конфиденциальности» в письме Конгрессу США

Google продолжит обрабатывать данные пользователей Gmail
Иллюстрация: Technosider.com
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Вашингтон, 20 сентября 2018, 21:03 — REGNUM  Интернет-гигант Google не намерен ограничивать своим разработчикам доступ к данным учетных записей пользователей своего почтового сервиса Gmail, 20 сентября передает агентство Reuters.

Компания, принадлежащая корпорации Alphabet, защитила свою «политику конфиденциальности» в письме Конгрессу США. В заявлении указано, что сами пользователи дают согласие на мониторинг того, как они используют данные.

Отметим, почтовым сервисом Gmail компании Google пользуется около 1,4 млрд человек во всем мире.

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