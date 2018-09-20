Депутат Рады требует найти «миллионы Кремля», питающие оппозиционные СМИ

Киев, , 21:01 — REGNUM Народный депутат Украины Максим Бурбак, возглавляющий в Верховной раде фракцию «Народного фронта», призвал расследовать информацию о деньгах российского олигарха Олега Дерипаски, которые якобы получает депутат Рады Евгений Мураев, сообщило 20 сентября информационное агентство «Униан».

"Вчера журналисты телеканала «Эспрессо» обнародовали документы, которые свидетельствуют, что Мураев получал, а, возможно, и далее получает, миллионы долларов от российского якобы олигарха Дерипаски. Перечисления осуществлялись через фирмы-прокладки в Европейском Союзе», — заявил Бурбак с трибуны Верховной рады.

Депутат призвал Службу безопасности Украины проверить информацию журналистов «Эспрессо» и выразил уверенность, что деньги российского олигарха поддерживают деятельность оппозиционного телеканала NewsOne:

«Мы можем утверждать, что кремлевские миллионы долларов шли на финансирование телеканала Newsone, которым до недавних пор якобы владел Мураев».

Напомним, ранее стало известно, что национальный совет Украины по вопросам теле‑ и радиовещания по заданию СБУ проведёт внеплановую проверку телеканала NewsOne, поскольку он транслирует «клише российской пропаганды».

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