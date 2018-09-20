МВФ: переговоры с Украиной продолжаются

Киев, , 20:32 — REGNUM Международный валютный фонд продолжает обсуждать с украинской стороной условия предоставления очередного кредита, сообщил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман, сообщило 20 сентября информационное агентство «УНН».

Чиновник назвал «конструктивными» переговоры, прошедшие в Киеве:

«В течение двух последних недель миссия МВФ провела конструктивные дискуссии с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также о возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Соответствующие обсуждения продолжаются».

Напомним, ранее стало известно, что миссия МВФ и представители украинского правительства не достигли конкретных соглашений. Переговоры продолжатся лишь после принятия бюджета Украины на 2019 год.

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