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Колумбийские повстанцы атаковали лагерь горной компании

Политика

Погибли трое сотрудников компании Continental Gold

Богота, 20 сентября 2018, 20:32 — REGNUM  Повстанцы атаковали лагерь горнодобывающей компании Continental Gold в Колумбии, 20 сентября передает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в провинции Антиокия. Согласно заявлению военных, в результате нападения боевиков погибли трое сотрудников компании, трое человек получили ранения, один числится пропавшим без вести.

Группировка, совершившая нападение на Continental Gold, не называется. Ранее в сентябре компания уже была атакована вооруженными боевиками.

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