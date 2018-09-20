Колумбийские повстанцы атаковали лагерь горной компании

Богота, , 20:32 — REGNUM Повстанцы атаковали лагерь горнодобывающей компании Continental Gold в Колумбии, 20 сентября передает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в провинции Антиокия. Согласно заявлению военных, в результате нападения боевиков погибли трое сотрудников компании, трое человек получили ранения, один числится пропавшим без вести.

Группировка, совершившая нападение на Continental Gold, не называется. Ранее в сентябре компания уже была атакована вооруженными боевиками.

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