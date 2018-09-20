Дело министра Омеляна насчитывает 20 томов — украинские антикоррупционеры

Киев, , 20:31 — REGNUM За время расследования дела о незаконном обогащении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна сотрудники национального антикоррупционного бюро (НАБУ) собрали 20 томов материалов, сообщили 20 сентября в пресс-службе ведомства.

«Расследуя незаконное обогащение министра инфраструктуры Украины и декларирование им недостоверных данных в е-декларациях, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. На данный момент материалы в этом производстве насчитывают 20 томов», — рассказали в НАБУ.

Спецслужба также опубликовала фрагменты переписки Омеляна с братом, посредником, отвечающим за покупку автомобиля, а также чиновником, связанным с Национальным агентством по предотвращению коррупции, который помогал министру успешно пройти проверку.

Напомним, по данным НАБУ министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян владеет активами, стоимость которых вдвое превышает его заработки за последние 18 лет.

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