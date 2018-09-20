ВМФ России объявил о закрытии нескольких районов Средиземноморья

Москва, , 20:09 — REGNUM В Восточном Средиземноморье несколько районов вблизи Сирии, Ливана и Кипра закрыты для полетов и мореплавания по причине военных учений Военно-Морского флота (ВМФ) России.

Эти районы международных вод закрыты до 26 сентября, сообщается 20 сентября в тексте международного извещения для пилотов и мореплавателей.

Уточняется, что ограничения связаны с проведением «испытательных ракетных пусков» кораблями российского ВМФ.

Стоит отметить, что, по некоторым данным, израильские самолеты, из-за действий которых в небе Сирии 17 сентября погиб российский самолет-разведчик Ил-20 и 15 членов его экипажа, заходили в воздушное пространство Сирии по воздушному коридору гражданских авиарейсов со стороны Кипра.

Тем не менее российская сторона не связывает этот инцидент и начавшиеся военные учения в обозначенном районе.

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