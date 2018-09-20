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Евросовет отвергает план Великобритании по Brexit

Политика

«Предлагаемая структура сотрудничества не будет работать»

Евросовет отвергает план Великобритании по Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Туск

Зальцбург, Австрия, 20 сентября 2018, 20:47 — REGNUM  Председатель Европейского совета Дональд Туск отверг предложения Лондона по соглашению о Brexit, 20 сентября передает агентство Associated Press.

«Предлагаемая структура сотрудничества не будет работать, не в последнюю очередь потому, что она может подорвать единый рынок», — пояснил Туск на переговорах в Зальцбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в австрийском Зальцбурге проходит саммит с участием лидеров ЕС, центральной темой которого является выход Великобритании из Евросоюза.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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