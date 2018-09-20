На Урале депутат отдаст государству доход, который не сумел подтвердить

Снежинск, Челябинская область, , 19:41 — REGNUM В южноуральском Снежинске депутат и его супруга должны уплатить государству более 755 тыс. рублей. В такую сумму городской суд оценил доход, законность которого они не смогли подтвердить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Непонятный доход был обнаружен в ходе проверки, которую провели прокуратура Снежинска и местный отдел ФСБ. Оказалось, что с апреля по октябрь 2015 года супруга депутата владела однокомнатной квартирой в Екатеринбурге на сумму более 3,4 млн рублей. При этом такая стоимость превышала общий доход супругов за предшествующие три года на более 755 тыс. рублей.

Всё это привлекло внимание надзорных органов. И в итоге местный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с супружеской четы разницу. И горсуд принял решение обязать мужа и жену уплатить государству более 75 тыс. рублей.

Отметим, этот случай на Урале не первый. Ранее разницу между расходами и доходами пришлось вернуть в бюджет одному из депутатов Оренбуржья.