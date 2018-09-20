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МИД Венгрии: Мы не позволим Украине запугать жителей Закарпатья

Политика

Нелюбовь Украины к двойному гражданству противоречит принципам евроинтеграции

Будапешт, 20 сентября 2018, 19:28 — REGNUM  Правительство Венгрии осудило попытки Украины запугать венгров Закарпатья, заявил глава МИД страны Петер Сийярто 20 сентября, указано на официальном сайте венгерского правительства.

«Правительство не позволит украинской администрации ещё больше усугубить положение закарпатских венгров и самым решительным образом осуждает попытки запугать их», — заявил Сийярто.

В правительстве Венгрии отметили, что негодование Украины по поводу двойного гражданства жителей Закарпатья противоречит украинскому стремлению интегрироваться в Евросоюз и НАТО.

Напомним, ранее одно из украинских СМИ опубликовало видеозапись выдачи венгерских паспортов в консульстве города Берегово Закарпатской области Украины. Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил выслать консула из страны, на что Венгрия пообещала дать адекватный ответ.

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Евроинтеграция Украины
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