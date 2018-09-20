Трамп подписал указ об ужесточении режима санкций против России

Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий режим исполнения санкций против России, сообщает 20 сентября пресс-служба Белого дома.

Речь идёт, в частности, об ограничительных мерах, предусмотренных такими законами, как «Акт о поддержке свободы на Украине», «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и другими.

Данные санкции предполагают запрет на въезд в Соединенные Штаты и заморозку активов лиц, связанных с российскими властями, а также запрет для граждан США на любые финансовые операции с данными лицами. Конкретные физические и юридические лица, подпадающие под действие этих законов, определяются государственным секретарём и министром финансов США.

Подписанный Дональдом Трампом указ не предусматривает дополнительных санкционных мер, но наделяет министра финансов Стивена Мнучина и федеральные ведомства США дополнительными полномочиями для принятия «всех надлежащих мер в рамках их полномочий» для обеспечения выполнения санкций.