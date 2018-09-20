Переговоры с МВФ провалились — СМИ Украины

Киев, , 19:19 — REGNUM Международный валютный фонд рассмотрит возможность предоставления нового кредита Украине после принятия Верховной радой бюджета на 2019 год, сообщило 20 сентября издание «Украинские новости».

По данным издания, переговоры экспертов МВФ и представителей украинских властей ни к чему не привели и практически провалились.

Итогом работы комиссии должно было стать подписание новой программы финансирования Украины в режиме Stand-by, однако этого не произошло.

Переговоры продолжатся после принятия Украиной бюджета на 2019 год. Отметим, что ранее такого условия МВФ не выдвигал.

На данный момент понятно то, что Украина не получит до конца октября 2018 года кредитов на общую сумму $1,9 млрд.

Напомним, ранее одним из важнейших условий сотрудничества Украины и МВФ было повышение цены на газ для населения. По сообщениям многих чиновников, сторонам удалось согласовать график повышения цен.

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