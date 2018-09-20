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Мадрид назвал сроки заключения сделки с Лондоном по Гибралтару

Политика

«Мы должны договориться о Гибралтаре к октябрю»

Мадрид назвал сроки заключения сделки с Лондоном по Гибралтару
lutz6078
Гибралтар

Зальцбург, Австрия, 20 сентября 2018, 19:01 — REGNUM  Правительство Испании ожидает заключения соглашения с Великобританией по Гибралтару до конца месяца, 20 сентября передает агентство Reuters.

«Мы должны договориться о Гибралтаре к октябрю», — сообщил журналистам премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече лидеров ЕС в Зальцбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, статус Гибралтара является одним из «сложных вопросов» отношений между ЕС и Лондоном в связи с выходом Великобритании из Евросоюза.

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