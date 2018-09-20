Нетаньяху рассказал, зачем командующий ВВС Израиля отправился в Москву

Иерусалим, , 18:49 — REGNUM Целями визита командующего ВВС Израиля Амикама Норкина в Москву являются сохранение сотрудничества с Россией и сохранение возможности «защищать наших граждан», заявил 20 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я направил командующего ВВС в Москву с двойной целью: продолжение защиты наших граждан при сохранении сотрудничества между нашими странами», — указано в заявлении Нетаньяху, опубликованном его пресс-службой.

Стоит отметить, что воздушные удары по территории Сирии власти Израиля преподносили как превентивные действия по защите граждан своей страны. По версии Тель-Авива, авиаудары по территории Сирии позволяют срывать техническую подготовку ракетных обстрелов территории Израиля, проводимую там иранскими кураторами палестинских вооруженных группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в ходе такого авиаудара по сирийской Латакии четыре израильских истребителя прикрылись от радиолокаторов сирийской системы ПВО российским самолетом-разведчиком Ил-20, заходившим на посадку на авиабазу Хмеймим. Этими действиями они спровоцировали уничтожение российского самолета и 15 членов его экипажа сирийской ракетой С-200.

Минобороны России подчеркивает, что в ходе этого инцидента израильская сторона грубо нарушила все договоренности по предотвращению воздушных инцидентов. Российские военные оставили за собой право на адекватные ответные меры.

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