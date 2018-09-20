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Командующий ВВС Израиля прибыл в Москву по инциденту с гибелью Ил-20

Политика

Ранее власти Израиля заявили о готовности предоставить данные своего расследования по факту гибели российского самолета в Сирии из-за действий израильской авиации

Москва, 20 сентября 2018, 18:08 — REGNUM  Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин прибыл в Москву в связи с гибелью российского самолета-разведчика Ил-20, сбитого ПВО Сирии из-за атаки израильских истребителей на сирийскую территорию, сообщает 20 сентября РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя израильских вооруженных сил Йонатана Конрикуса.

На вопрос журналистов агентства, начался ли визит Амикама Норкина в столицу России, Конрикус ответил утвердительно.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Израиля заявили о своей готовности предоставить данные своего расследования по факту гибели российского самолета в Сирии, сбитого 17 сентября из-за действий израильской авиации, атаковавшей объекты в сирийской Латакии. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Крушение Ил-20: Захарова прокомментировала действия израильских лётчиков

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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