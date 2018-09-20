Китай ожидает от Японии извлечения исторических уроков

Пекин, , 18:04 — REGNUM Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, выступая на брифинге для СМИ, прокомментировал переизбрание Синдзо Абэ на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), сообщает 20 сентября Синьхуа.

Китайский дипломат выразил надежду на улучшение двусторонних отношений с Японией, которым Абэ традиционно уделяет особое внимание.

Вместе с тем, касаясь обещания японского премьер-министра пересмотреть пацифистскую конституцию, Гэн Шуан отметил, что по историческим причинам намерения Японии в данном вопросе неизменно привлекают повышенное внимание со стороны мирового сообщества. Он выразил надежду, что японская сторона извлечет из истории глубокие уроки и сосредоточится на завоевании доверия к себе стран-соседей в Азии, а также международных партнеров.