«ЕР» предлагает отдать пост спикера гордумы Рязани в женские руки

Рязань, , 18:03 — REGNUM «Единая Россия» на конференции регионального отделения 20 сентября определилась с кандидатом на пост главы Рязани и председателя Рязанской городской думы. Как сообщили в пресс-службе отделения партии, кандидатом стала Юлия Рокотянская. Она занимала третье место в партийном списке на выборах в гордуму.

Участники конференции выбирали между двумя претендентками — Юлией Рокотянской и Ларисой Максимовой. В результате большинством голосов был определен победитель.

«Юлия Владимировна имеет большой опыт работы в исполнительной власти, зарекомендовала себя как эффективный специалист. Уверен, что под ее руководством работа представительного органа власти будет организована на новом уровне», — сказал секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин.

Юлия Рокотянская родилась в 1977 году. С 2012 по 2017 год она занимала пост министра труда и занятости населения Рязанской области. Сейчас женщина работает гендиректором Областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства.

ИА REGNUM напоминает, что председатель гордумы будет избран депутатами на первом заседании думы нового созыва, которое состоится 21 сентября. По итогам голосования 9 сентября большинство мест в парламенте заняли представители «Единой России» — 25 из 40, по шесть мандатов досталось КПРФ и ЛДПР, три — «Справедливой России».

Отметим, что ранее пост главы города и председателя гордумы занимал Владислав Фролов, избранный в 2016 году.

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