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В Карелии принят закон о сохранении льгот для лиц предпенсионного возраста

Политика

В законе учтены интересы всех региональных льготников

В Карелии принят закон о сохранении льгот для лиц предпенсионного возраста
pasja1000
Пенсионеры

Петрозаводск, 20 сентября 2018, 18:02 — REGNUM  Законодательное собрание Республики Карелия 20 сентября приняло в целом законопроект, сохраняющий региональные льготы для лиц старших возрастов после начала федеральной пенсионной реформы, предусматривающей увеличение возраста выхода на пенсию.

Соответствующие льготы жители республики по-прежнему будут получать с 50 лет (женщины) или с 55 лет (мужчины), несмотря на ожидаемое повышение пенсионного возраста до 60 и 65 лет, соответственно.

«Принятое решение позволяет сохранить все выплаты льготным категориям граждан вне зависимости от того, каким образом изменится пенсионный возраст. И в бюджете мы предусмотрели средства на эти цели», — заявил председателя Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Он особо отметил, что ряду категорий «льготников» — имеющим государственные награды или работающим в противотуберкулезных диспансерах — льготы предоставляют лишь при выходе на пенсию.

«Грядущие изменения в пенсионном законодательстве отодвинут срок выхода на заслуженный отдых, поэтому мы предложили льготы для этих работников предоставлять как и всем остальным (без привязки к факту выхода на пенсию)», — добавил спикер.

Ранее о необходимости сохранения региональных льгот для пожилых людей при реализации пенсионной реформы заявил в своем видеообращении к гражданам президент РФ Владимир Путин.

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Пенсионная реформа
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