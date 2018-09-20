Жены бывших военных в Севастополе получают урезанную пенсию — сенатор

Севастополь, , 17:41 — REGNUM У жён бывших российских военнослужащих, которые ушли в запас при Украине, пенсия меньше, чем у рядовых севастопольцев. Об этом 20 сентября журналистам сообщил член Совета Федерации от Севастополя Валерий Куликов.

«Они получают пенсию на две-три тысячи рублей меньше, чем рядовые севастопольцы, у которых были украинские паспорта. Люди работали при Украине с российскими паспортами, а сегодня оказались поражены в правах. Мои попытки здесь, на месте, вопрос решить с Пенсионным фондом РФ ни к чему не привели», — отметил сенатор, пообещав решать вопрос на федеральном уровне.

Напомним, в 2016 году депутаты крымского парламента приняли проект закона, позволяющий выплатить военнослужащим не выплаченные пенсии за 2014 год.