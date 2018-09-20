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До реабилитации свергнутого экс-президента Литвы – один шаг

Политика

Осталось одно голосование парламента, которое может реабилитировать свергнутого импичментом экс-президента Литвы Роландаса Паксаса

Киев, 20 сентября 2018, 17:37 — REGNUM   Сейм Литвы сегодня, 20 сентября, во втором чтении одобрил поправки к конституции страны, в случае окончательного принятия которых экс-президент Литвы Роландас Паксас, свергнутый импичментом в 2004 году, сможет вновь баллотироваться как в парламент, так и на пост президента страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В настоящее время Паксас пожизненно лишён такой возможности, однако Европейский суд по правам человека ещё в 2011 году обязал Литву изменить конституцию, назвав пожизненный запрет участия в национальных выборах — непропорциональным наказанием.

Финальное голосование должно состоятся через три месяца и за изменение конституции должны будут проголосовать не менее 94 депутатов, что ставит под сомнение успех для Паксаса. Сегодня за изменения конституции проголосовало 63 депутата, 21 против и 16 воздержались.

Оппозиция в лице литовских консерваторов считают, что Паксасу достаточно разрешить баллотироваться в парламент, но путь к должности президента должен быть закрыт. Выборы президента Литвы состоятся в мае 2019 года — теоретически Паксас может в них участвовать, если конституцию будет решено изменить во второй половине декабря этого года. Между голосованиями должно пройти не менее трёх месяцев.

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Политическая жизнь Литвы
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