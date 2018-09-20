Президент Литвы надеется избежать хаоса при выходе Великобритании из ЕС

Вильнюс, , 17:31 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 20 сентября, приняла участие в неформальной встрече лидеров ЕС в Зальцбурге (Австрия), на которой главным вопросом был процесс выхода Великобритании из ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам Грибаускайте, приоритетом ЕС должен стать контроль процесса Brexit, а главная цель — не допустить хаотического «развода».

Участвующая на встрече премьер Великобритании Тереза Мэй стремится заручится своим планом по выходу из ЕС, в котором предусмотрено, что Великобритания останется в едином рынке Евросоюза. Грибаускайте, как сообщает пресс-служба президента Литвы, заявила о необходимости самому обществу Великобритании определиться, по какой модели покидать сообщество.