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Президент Литвы надеется избежать хаоса при выходе Великобритании из ЕС

Политика

Грибаускайте заявила, что «развод» не должен быть неконтролируемым процессом

Вильнюс, 20 сентября 2018, 17:31 — REGNUM  Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 20 сентября, приняла участие в неформальной встрече лидеров ЕС в Зальцбурге (Австрия), на которой главным вопросом был процесс выхода Великобритании из ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам Грибаускайте, приоритетом ЕС должен стать контроль процесса Brexit, а главная цель — не допустить хаотического «развода».

Участвующая на встрече премьер Великобритании Тереза Мэй стремится заручится своим планом по выходу из ЕС, в котором предусмотрено, что Великобритания останется в едином рынке Евросоюза. Грибаускайте, как сообщает пресс-служба президента Литвы, заявила о необходимости самому обществу Великобритании определиться, по какой модели покидать сообщество.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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