«Оппоблок» просит международное сообщество остановить «диктатора» Порошенко

Киев, , 17:28 — REGNUM Верховная Рада не имеет полномочий определять внешнеполитический курс страны, в частности закреплять в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС, поскольку её уровень доверия среди населения 2%. Об этом 20 сентября с трибуны Рады заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко, комментируя принятие законопроекта №9037 о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение членства Украины в ЕС и НАТО.

Депутат напомнил, что вопрос членства в НАТО и ЕС может решаться только на всеукраинском референдуме.

«А наделять правом принимать такие решения, даже если они являются декларативными, парламент с уровнем доверия аж в 2%, — это неправильно. Наша фракция будет голосовать против этого решения. Мы считаем, что оно является не тем, которое нужно гражданам Украины в сегодняшней ситуации», — сказал Бойко.

Он назвал президентский законопроект «элементом предвыборной программы президента» Петра Порошенко.

«Если кто-то в этом зале думает, что предложенная политическая декларация интересует людей на улице, за стенами Верховной Рады, то он глубоко ошибается. Их интересуют совсем другие вещи — когда будет мир, когда будут снижены тарифы, когда перестанут расти цены и когда будет остановлена коррупция», — добавил Бойко.

Кроме того, «Оппоблок» призвал международное сообщество и украинцев остановить «диктаторские инициативы президента» Порошенко.

«Стремясь любой ценой продлить свое правление, власть готовится насадить в Украине тоталитарный режим. Политика репрессий, гонений и запретов — её последний аргумент. Еще никогда в истории Украины с парламентской трибуны не звучали открытые призывы к расправе с инакомыслием, угрозы запретить свободу слова и свободу мысли. Власть открыто угрожает репрессиями всем неподконтрольным СМИ, оппозиционным политикам и тем, кто не разделяет её идеологию. Под лозунгами «защиты отечества» власть делает всё, чтобы лишить украинских граждан их конституционных прав», — говорится в заявлении.

Ранее, 20 сентября, украинский парламент внес в повестку дня сессии и направил на рассмотрение в Конституционный Суд президентский законопроект№ 9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)». Соответствующее решение поддержал 321 депутат. «За» проголосовали все фракции и депутатские группы парламента, за исключением фракции «Оппозиционный блок».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Украине не нужен референдум о членстве в НАТО и ЕС, поскольку большинство населения страны якобы поддерживает курс Порошенко.

Напомним, в декабре 2017 года президент Порошенко обещал, что в скором будущем в стране пройдут референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.