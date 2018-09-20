Захарова рассказала о методах сдерживания ИГИЛ* в Афганистане

Москва, , 17:22 — REGNUM Учитывая усиливающуюся экспансию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и создание очагов напряжённости в том числе непосредственно у границ государств Центральной Азии, Россия намерена активнее задействовать антитеррористические санкционные механизмы Совета Безопасности ООН для противодействия террористам в Афганистане. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В практическом плане собираем доказательную базу для подготовки заявок в комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на подведение под антитеррористический санкционный режим конкретных лиц и организаций, входящих в афганское отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или непосредственно связанных с ним», — заявила Захарова.

МИД РФ также призвал все государства-члены СБ ООН активно подключиться к этому процессу и направлять соответствующие запросы на санкционирование в упомянутый комитет.

«Распространение санкций на связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фигурантов позволит государствам применять к ним соответствующие санкционные меры, а именно запрет на международные поездки, торговлю оружием, замораживание финансовых активов и так далее», — подчеркнула она.