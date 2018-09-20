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В Литве прошли стрельбища американских танков Abrams

Политика

Заработал новый полигон, предназначенный для стрельбы из танков

Вильнюс, 20 сентября 2018, 17:21 — REGNUM  После модернизации сдан в эксплуатацию литовский военный полигон Пабраде (в нескольких километрах от границы с Белоруссией), который с сегодняшнего дня, 20 сентября, в том числе предназначен для стрельбищ и тренировок тяжелой военной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как сегодня объявило минобороны Литвы, на полигоне уже прошли первые тренировки, в которых приняли участие дислоцированные в Литве танки армии США Abrams и броневики Bradley.

За стрельбищем наблюдали представители минобороны Литвы и посол США в Литве Анна Холл, которая подчеркнула, что участие США в модернизации литовских полигонов и присутствие войск на территории Литвы демонстрируют «обязательства США» по защите Литвы.

Напомним, силами военных инженеров из США в Литве появился первый в Прибалтике авиационный полигон, на котором ВВС НАТО собирается отрабатывать уничтожение наземных целей. Полигон открыт неподалёку от городка Казлу-Рудай, в 50 км от границы с Калининградской областью.

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Милитаризация Прибалтики
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