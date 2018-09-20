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«Братья Италии» выдвинут в Европарламент Кая Юлия Цезаря Муссолини

Политика

Кандидатом в Европарламент может стать правнук Бенито Муссолини

Рим, 20 сентября 2018, 17:18 — REGNUM  Одним из кандидатов от партии «Братья Италии» на предстоящих в мае 2019 года выборах в Европарламент может стать правнук Бенито Муссолини — Кай Юлий Цезарь Муссолини, сообщает Il Tempo в четверг, 20 сентября.

По данным издания, партия уже ведет переговоры с последним (по состоянию на сегодня) потомком Муссолини по мужской линии.

Если переговоры увенчаются успехом, это может неожиданным образом привести к материализации страхов еврокомиссара Пьера Московичи, который ранее высказал опасение из-за появления во главе ряда европейских стран «множества маленьких Муссолини», иронизируют обозреватели издания.

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Министры итальянского правительства, не без оснований принявшие заявление еврокомиссара на свой счет, потребовали от него извинений, а вице-премьер Маттео Сальвини посоветовал еврокомиссару «вымыть рот с мылом».

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