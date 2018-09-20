Бюджет и лес: что еще не доверили новичкам в Архангельском облсобрании

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Политика

Региональный парламент утвердил 11 комитетов

Архангельск, 20 сентября 2018, 17:08 — REGNUM  В новом составе Архангельского областного Собрания будет работать 11 комитетов. Перечень утвержден сегодня на первой сессии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет областного Собрания по этике и регламенту возглавит Анатолий Трусов. Комитетом по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики снова будет руководить самовыдвиженец, симпатизирующий «Единой России», Сергей Моисеев. За работу комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству будет отвечать Виктор Заря. Ольга Виткова возглавит комитет по культурной политике, образованию и науке. Председателем комитета по социальной политике, здравоохранению и спорту снова станет Сергей Эммануилов. Еще один старожил регионального парламента Игорь Чесноков возглавит комитет по законодательству и вопросам местного самоуправления. Комитет по развитию институтов гражданского общества возглавит впервые избранный депутатом Иван Новиков. Александр Дятлов, возглавлявший в прошлом созыве комитет по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии, останется на прежнем месте. Комитетом по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре будет руководить «новенький» в региональном парламенте — Ваге Петросян. Председателем комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике будет Александр Фролов, перешедший в областное Собрание из Архангельской городской Думы. Комитет по сельскому хозяйству и рыболовству возглавит Лариса Сергеева, работавшая в этом комитете в прошлом созыве.

Как сообщало ИА REGNUM, председателем областного Собрания избрана бывший вице-губернатор Екатерина Прокопьева. Ее заместителями — единороссы Александр Дятлов и Игорь Чесноков.

Напомним, в Архангельское областное Собрание на выборах 9 сентября прошли представители четырех партий. «Единая Россия» получила 25 мандатов, ЛДПР — 9, КПРФ — 7, «Справедливая Россия» — 5. Одно кресло в парламенте получил самовыдвиженец. «Коммунисты России» и «Родина» не смогли преодолеть 5%-й барьер для получения мандатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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