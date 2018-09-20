Захарова рассказала о финансировании Нидерландами террористов в Сирии

Москва, , 17:07 — REGNUM Поддержка Нидерландами антиправительственных сил Сирии осуществляется при полном нарушении норм международного права и является прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы обратили внимание на разгорающийся скандал в Нидерландах. Он был спровоцирован журналистскими расследованиями, которые вскрыли факты оказания голландским правительством помощи сирийским террористическим группировкам. … Одна из них обрела известность, используя мирных жителей в качестве живого щита и привлекая к боевым действиям несовершеннолетних. Вот этим структурам по официальной линии в Нидерландах оказывалась помощь», — заявила Захарова.

«По данному делу в Нидерландах ведётся расследование, но без каких-либо серьёзных выводов. На основе тех материалов, что были представлены, очевидно, что поддержка антиправительственных сил Сирии осуществлялась в полном нарушении норм международного права и являлась прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — продолжила она.

Так называемая нелетальная помощь заключалась в поставках обмундирования, пикапов, спутниковых телефонов на общую сумму 25 млн евро. Голландское правительство отдавало себе отчёт, что эти предметы могли использоваться не только в мирных целях, добавила Захарова.

«Самое фантастическое, когда мы обращаемся к нашим западным коллегам, говорим на форумах, конференциях, на двусторонней основе и предлагаем поучаствовать в восстановлении гражданской инфраструктуры, денег почему-то не находится. И уж тем более не находится активного желания их где-то найти», — подчеркнула она.

В ходе журналистского расследования выяснилось, что деньги шли группировке «Джебхат Аль-Шамия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая была признана голландской прокуратурой террористической. Её основная цель существования, как и у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заключается в создании исламского халифата в мировых масштабах.

Всего за несколько лет страна выделила деньги и помощь различного рода 22 различным джихадистским отрядам, в том числе и связанным с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом помощь оказывалась и тем группировкам, ранее внесенным в список запрещенных министерством юстиции Нидерландов.