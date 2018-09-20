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Еврокомиссар Юрова обиделась на комментарии и покинула Facebook

Политика

Ответственная за права потребителей в интернете назвала Facebook «сточной канавой»

Рим, 20 сентября 2018, 17:05 — REGNUM  Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова сообщила о том, что она удалила свою страницу в Facebook из-за слишком агрессивных и неприятных комментариев, передает La Stampa в четверг, 20 сентября.

По словам еврокоммисара, сообщество, задуманное для объединения людей, на практике превратилась в «фабрику стычек» — или, по другой формулировке, в «сточную канаву».

Издание отмечает, что в должностные обязанности еврокоммисара по вопросам юстиции входит и защита прав потребителей, в том числе в интернете, однако личный опыт Юровой по реализации собственных прав оказался негативным.

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