В Костроме назначен заместитель главы города

Кострома, , 17:02 — REGNUM В Костромской области сменится глава областного департамента ТЭК и ЖКХ, сообщает ГТРК «Кострома». Бывший глава департамента Марк Красильщик станет заместителем главы городской администрации Алексея Смирнова.

На новой позиции Марк Красильщик будет решать вопросы городского хозяйства. Отметим, что на предыдущей позиции проработал около 6 лет. Кто станет новой главой департамента ТЭК и ЖКХ пока не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области за последний месяц прошли кадровые перестановки. Так, в итоге конкурсного отбора главой администрации города Костромы стал Алексей Смирнов — бывший заместитель губернатора Костромской области по вопросам агропромышленного и лесного комплекса. Его обязанности распределили на двух замов главы региона:

лесопромышленным комплексом, сельским хозяйством и природными ресурсами займется Денис Гальцев;

за развитие транспортной сферы и дорожного хозяйства будет отвечать Юрий Маков.