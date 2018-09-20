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Губернатор Калужской области встретился с мэром Москвы

Политика

Глава калужского региона поздравил коллегу с избранием на должность мэра

Губернатор Калужской области встретился с мэром Москвы
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Калужской области
Губернатор Калужской области встретился с мэром Москвы

Калуга, 20 сентября 2018, 16:54 — REGNUM  Сегодня, 20 сентября, в рамках Дней Калужской области в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Анатолия Артамонова с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, глава калужского региона поздравил коллегу с избранием на должность мэра Москвы 9 сентября.

В ходе встречи руководители регионов обсудили вопросы взаимного сотрудничества в сферах экономики, туризма, экологии, науки и культуры. Анатолий Артамонов отметил, что калужские предприятия заинтересованы в развитии кооперации с московскими коллегами. И подобный опыт сотрудничества уже есть. В прошлом году при финансовой поддержке правительства на территории Калужской области был проведен ремонт 3 мемориальных комплексов, посвященных дивизиям Московского ополчения. А в этом году Москва поделилась с регионом автобусами и коммунальной техникой «с пробегом».

Сферой будущего взаимодействия могут стать активно развивающиеся региональные кластеры, а также может быть продолжено сотрудничество в туризме, спорте, образовании и культуре.

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Межрегиональное сотрудничество
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