Французское общество приболело: суд отправил Марин Ле Пен к психиатру

Париж, , 16:53 — REGNUM Решение суда в отношении Марин Ле Пен может вызвать только сожаление и свидетельствует о том, что французское общество боится правды, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 20 сентября, политолог Алексей Мухин, комментируя судебное решение направить Марин Ле Пен на психиатрическую экспертизу.

Как сообщалось ранее, суд принял такое решение в рамках рассмотрения дела о «распространении сообщения насильственного характера» со стороны Ле Пен. Речь идет о размещенной Ле Пен на своей странице в Twitter фотографии одной из казней, осуществленной боевиками запрещенного в России ИГ. Лидер «Национального фронта» своей публикацией осуждала террористов, что не помещало ее коллегам по парламенту лишить Ле Пен неприкосновенности, а прокуратуре — открыть дело.

Такое решение вызывает сожаление. Оно свидетельствует о том, что французское общество, мягко говоря, приболело, если оно до такой степени боится правды.

Заражение толерантностью подчас приводит к таким вот последствиям. Версия самой Ле Пен о том, что действия суда — это продолжение политического преследования, тоже вполне вероятна.

Остается надеяться на то, что хотя бы французские врачи еще не заражены тем вирусом, которым заражены судьи.