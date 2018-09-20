МИД РФ: В Идлибе продолжается подготовка к провокации с химоружием

Москва, , 16:53 — REGNUM «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завозит химическое оружие боевикам, готовящим в Сирии провокацию с отравляющими веществами, заявила 20 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой, в числе химического оружия, завезенного в зону «Идлиб», находится даже зарин, который доставлен в национальный госпиталь в Идлибе. Подготовкой провокации занимаются «Белые каски» под руководством иностранных инструкторов.

Напомним, российские представители неоднократно сообщали о подготовке провокации с отравляющими веществами в провинции Идлиб, которая должна стать поводом для стран Запада для ракетных ударов по Сирии.

«К сожалению, пока рано говорить о срыве этого поддерживаемого Западом сценария. Поступает информация о продолжающихся так называемых химических приготовлениях — нусровцы занимаются поставками химического оружия союзным незаконным вооруженным формирования, в национальный госпиталь Идлиб доставлено боевое отравляющее вещество зарин», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ сообщало о планах боевиков применить в ходе провокации хлор, а также об окончании съёмок постановочного видео.

Читайте ранее в этом сюжете: Центр для беженцев открылся в сердце Парижа