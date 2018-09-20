Захарова рассказала о подготовке к постановочной химической атаке в Идлибе

Москва, , 16:49 — REGNUM В Сирии боевики Идлиба вместе с их западными кураторами продолжают подготовку к инсценировке химической атаки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Пока рано говорить о срыве этого поддерживаемого Западом сценария. Поступает информация о продолжающихся «химических приготовлениях». Нусровцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) занимаются поставками химоружия союзным незаконным формированиям. В национальный госпиталь Идлиба доставлен зарин. Основная роль планируемой инсценировки может быть снова отдана пресловутым «Белым каскам», есть и такая информация», — заявила Захарова.

По поступающим данным, сотни членов этой структуры в последнее время прибыли на территорию Сирии и приступили к подготовительной работе под руководством иностранных инструкторов, отметила она.

«Также имеются свидетельства того, что жертвами постановочных преступлений могут быть стать похищенные террористами женщины и дети», — указала Захарова.