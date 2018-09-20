«Соглашения между РФ и Турцией по Сирии должны отрезвить западную коалицию»

Москва, , 16:45 — REGNUM Соглашения, достигнутые между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, должны оказать отрезвляющий эффект на провокаторов, которые готовят постановочной химической атакой почву для полномасштабной атаки западной коалиции по Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Достигнутые между Россией и Турцией договорённости позволят сохранить жизни гражданского населения. Надеемся, что они будут способствовать не только размежеванию находящихся в Идлибе отрядов умеренной оппозиции и террористов, но и окажут отрезвляющий эффект на провокаторов, которые путём готовящейся там постановочной химической атаки собираются оправдать очередной агрессивный ракетно-бомбовый удар возглавляемой США коалицией», — заявила Захарова.

В ходе состоявшихся переговоров 17 сентября в Сочи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом удалось обеспечить прогресс применительно к зоне деэскалации в провинции Идлиб.

По итогам встречи был подписан меморандум о стабилизации обстановки в провинции, согласно которому к 15 октября до линии соприкосновения оппозиции с правительственными войсками будет создана демилитаризованная зона глубиной 15−20 км. Контроль буферной зоны будет осуществлять подразделения российской военной полиции и турецкие патрули.